Grave Infortunio sul Lavoro a Mozzagrogna | Operaio Perde Due Dita

(Di giovedì 18 luglio 2024) Chieti - Questa mattina, in un'azienda di, undi 51 anni ha subito unincidente sulche ha comportato l'amputazione di duedella mano sinistra. L'uomo stava eseguendo lavori all'interno della fabbrica quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è feritomente. I colleghi sono intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi, seguiti dagli operatori del 118 che hanno trasportato d'urgenza l'all'ospedale di Chieti. Qui, i medici hanno eseguito un'operazione chirurgica, ma purtroppo non hanno potuto evitare l'amputazione delle due. L'incidente è ora sotto indagine per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità. leggi tutto