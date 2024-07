Gli immobili di proprietà e l’efficientamento energetico Solo il 4% è a norma Gli scenari possibili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 luglio 2024 – È un tema caldo, che riguarda gran parte degli italiani, quello della transizione verde. Infatti, stando ai dati di Confedilizia, il 77% vive in casa di, cioè 19,8 milioni di famiglie sulle 25,7 recensite nel nostro Paese, un dato molto superiore ad esempio a Germania e Svizzera, dove non si arriva nemmeno al 45%. Alla luce di ciò, ci si trova dinanzi a prospettive di evoluzione molto importanti, dopo le recentitive europee che riguardano la sostenibilità degli edifici. Crif, nell’ambito del proprio ESG Outlook - osservatorio sulla sostenibilità di imprese, individui e- ha analizzato il processo di efficientamentodegliitaliani già in atto e glidi sviluppoin base a diversi fattori.