È iniziata una nuova avventura rossoblù Palladini | Voglia entusiasmo e lavoro

(Di giovedì 18 luglio 2024) "". Questo il mantra di Ottavionel giorno del raduno della Samb al Ciarocchi di Porto d’Ascoli. "Per me - aggiunge il tecnico rivierasco - i colorisono tutto e darò il massimo ed anche di più per raggiungere il risultato finale". Una bella cornice di pubblico ha fatto da scenografia al primo giorno di ritiro di Pezzola e compagni. Numerosi, infatti, i tifosi presenti a conferma che nonostante la delusione patita lo scorso campionato in città c’è ancora un certo. I, prima della seduta, sono stati "chatechizzati" dal presidente Vittorio Massi e poi subito alsotto gli occhi attenti di, del preparatore atletico Di Renzo e dei suoi più stretti collaboratori. "Questa - dice- è una. E’ cosa passata ciò che è accaduto negli anni precedenti in cui ho diretto la Samb.