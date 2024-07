Dune | Prophecy il trailer della serie HBO

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 18 luglio 2024), ilHBO La HBO ha pubblicato ildi, una nuovatelevisiva ambientata 10.000 anni prima degli eventi di. La stagione di sei episodi debutterà sulla HBO a novembre. Il cast comprende Emily Watson, Olivia Williams, Camilla Beeput, Sarah Lam, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Jade Anouka, Sarah-Sofie Boussnina e Chris Mason., precedentemente intitolato ”: The Sisterhood”, è basato sul libro ‘Sisterhood of’ di Brian Herbert e Kevin J. Anderson. Secondo il titolo ufficiale, la“segue le Sorelle Harkonnen (Watson, Williams) mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell’umanità e fondano la mitica setta conosciuta come Bene Gesserit”. Ilmostra i primi giorniBene Gesserit e un sacco di complotti e intrighi per il potere nello spazio.