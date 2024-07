Cobolli-Zhang ATP Amburgo 2024 in DIRETTA | partita che potrebbe riservare scitille

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e bentrovati alla LIVE del match tra Flavio e Zhizhen, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP500 di. Sulla terra rossa tedesca, il giovane tennista romano va in cerca di una qualificazione ai quarti e se la dovrà vedere contro un avversario dotato di un gioco abbastanza completo e quindi insidioso. Nell'incontro d'esordio aveva sconfitto il coriaceo Daniel Altmaier, mettendo in mostra le due doti di grande combattente in campo. Sarà necessaria una replica contro e se possibile anche fare meglio nella gestione dei turni al servizio per non rischiare di uscire perdente. Il cinese è in grado di rispondere piuttosto bene, essendo molto aggressivo in caso di battuta poco incisiva.