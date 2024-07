Casa A Prima Vista Mariana D’Amico | Ecco Chi E’ Suo Marito!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di giovedì 18 luglio 2024): Una delle agenti più amate dal pubblico televisivo ètutto quello che non sai su di lei e sulla sua vita privata!: L’Agenzia Immobiliare Che Conquista Milano e il Cuore del Pubblicoè una delle figure di spicco del programma televisivo “”, insieme ai colleghi Ida Di Filippo e Gianluca Torre. A 36 anni,ha già accumulato oltre 15 anni di esperienza nel settore immobiliare milanese, avendo fondato la sua agenzia, Patrimoni Real Estate, nel 2008. Con oltre 400 transazioni immobiliari di successo, la sua carriera è una testimonianza della sua dedizione e competenza.è nota per la sua abilità nel trovare laperfetta per gli acquirenti del programma, dimostrando una professionalità invidiabile in ogni episodio.