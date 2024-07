Bambina di 7 anni muore annegata durante un’uscita con il centro estivo vicino Cuneo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) È mortanel bioparco AcquaViva, a Caraglio,le attività di un. Si chiamava Anisa Murati e aveva 7. La piccola, mercoledì pomeriggio, era in una comitiva con decine di bambini, organizzata daldella parrocchia di Demonte, il paese della valle Stura in cui viveva insieme alla propria famiglia: attorno alle 16 è scomparsa e gli accompagnatori, una volta notata la sua assenza, hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sommozzatori del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco, che insieme a carabinieri e volontari si sono adoperati per perlustrare l’area. La piccola è stata ritrovata in fin di vita a due metri di profondità in uno dei laghi balneabili del bioparco. I soccorritori hanno tentato di salvarle la vita, ma le loro manovre di rianimazione sono purtroppo risultate inutili.