Apre al pubblico sabato 24 agosto l’edizione sessantadue di Cortonantiquaria

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arezzo, 18 luglio 2024 –al24di. Al Centro Convegni Sant'Agostino in via Guelfa ritorna la più antica manifestazione italiana interamente dedicata all’antiquariato nelle sue produzioni migliori e prestigiose. Come ogni anno una serie di iniziative a latere e una mostra arricchiscono l’iniziativa in corso fino all’8 settembre. Promossa dal Comune di Cortona e da Cortona Sviluppo con la direzione artistica di Furio Velona, la mostra si avvale del sostegno di Camera di Commercio, Banca Popolare di Cortona, Bonifiche Ferraresi, Studio Iureconsulti, con la collaborazione di Furio Velona Antichità. Diciotto gli espositori presenti, provenienti da Italia e Spagna.