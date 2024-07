Alessandra Todde rapina in casa a Nuoro | paura per mamma e zia cos' hanno portato via

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Giornata agrodolce per. La governatrice grillina della Sardegna è rimasta vittima dei ladri nella sua. Grandeper lae per la zia del presidente di regione. Un malvivente si sarebbe fatto aprire la porta adell'anziana madre della, quindi si sarebbe impossessato di soldi e gioielli, probabilmente ottenendoli in modo fraudolento dalla zia 80enne della stessa governatrice, che sarebbe stata aggredita. La presidente della Regione è stata informata dell'accaduto mentre era impegnata a Cagliari coi lavori del Consiglio e della Giunta. Oggi avrebbe dovuto partecipare a una conferenza stampa e in serata è arrivata la comunicazione che non sarebbe potuta essere presente per "motivi familiari e personali".