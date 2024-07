Vamos a Bailar scartata dal Sanremo di Fazio con parole poco carine Io e Chiara andremo avanti finché lo vorremo | Paola Iezzi pronta per X Factor

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è una delle new entry della nuova edizione di Xassieme ad Achille Lauro, Jake La Furia e Manuel Agnelli con la conduzione inedita di Giorgia (“mi ha stupito la sua naturalezza”). “Sono una persona molta empatica, – ha spiegato a Il Corriere della Sera la cantante – quindi vivo le ansie dei ragazzi, mi rivedo in molti di loro, ma cerco comunque di essere giusta. A volte il pubblico contesta le decisioni, ma Xnon è una trasmissione sul belcanto, piuttosto sulla ricerca delle popstar del futuro”. Sulla reunion con la sorella“benedetta” ae salutata con affetto dai fan,ha dito: “lo, siamo arrivate alla conclusione checi saranno per sempre, anche se ognuna magari seguirà i propri progetti personali”.