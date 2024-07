Vaccini Covid la Corte di giustizia | la Commissione Ue non è stata trasparente sui contratti di acquisto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lussemburgo, 17 luglio 2024 – Ladieuropea ha accolto il ricorso di cittadini ed eurodeputati dei Verdi che chiedevano allaUe di consultare i documenti relativi aiper l’distipulati con le aziende farmaceutiche. La richiesta erapresentata nel 2021. Secondo il tribunale lanon avrebbe garantito un accesso sufficientemente ampio alla documentazione, in particolare in materia di clausole di indennizzo. Gli omissis dell’esecutivo comunitario avrebbero riguardato anche le garanzie di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale per l'dei. La sentenza di infrazione del tribunale lussemburghese arriva alla vigilia del voto che dovrebbe confermare Ursula von der Leyen a capo dellaUe.