UFFICIALE – Inter Women nuovo rinforzo dal Bayern Monaco! Il comunicato

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’è attiva sul mercato in entrata e in uscita. Proprio in questi minuti il club nerazzurro ha annunciato untra i pali che arriva dal– L’in questi minuti ha annunciato l’arrivo del portiere islandese Cecilía Rán Rúnarsdóttir. La calciatrice classe 2003 si unisce alla squadra nerazzurra in prestito dalfino al 30 giugno 2025. Questo importante innesto rappresenta un rafforzamento significativo per l’in vista della prossima stagione. L’arrivo di Rúnarsdóttir è un chiaro segnale delle ambizioni dell’di rafforzare ulteriormente la squadra e di competere ai massimi livelli. La giovane portiere islandese porterà freschezza e talento al reparto difensivo, offrendo una valida opzione tra i pali per il tecnico nerazzurro.