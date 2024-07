Truffato on line nell’acquisto di un mixer audio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) PISA – È sempre più frequente il fenomeno delle truffe on: acquisto di merce dietro naturale pagamente, ma quando ordinato, alla fine, non arriva mai. È successo ad una persona che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Pisa Porta a Mare. Aveva acquistato, in un sito on, un, pagandolo con carta prepagata, senza mai ricevere l’ordine. Subito, sono scattati gli accertamenti dei militari dell’Arma che hanno identificato un soggetto, poi denunciato alla competente autorita? giudiziaria. Vista la disavventura i carabinieri ricordano di prestare la massima attenzione agli acquisti on, con particolare riguardo all’affidabilita? dei siti e ai pagamenti a favore di carte prepagate e di denunciare qualsiasi situazione sospetta.