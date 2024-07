Trentino ordinato l' abbattimento di un' orsa dopo l' aggressione

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti hadi "procedere all'dell'esemplare responsabile dell'di data 16 luglio 2024", ovvero un'che ha attaccato un turista francese. Il governatore ha inoltre incaricato il Corpo forestaledi "operare il monitoraggio intensivo dell'area ove si è verificata l', al fine di assicurare la massima tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica". Si tratterebbe di un'accompagnata da 3 piccoli "più volte protagonista di incontri ravvicinati in aree agricole confinanti con aree urbanizzate".Intanto nella tarda mattina di oggi, intorno alle 11.30, un biker è stato inseguito da un orso mentre percorreva un sentiero in località Ciago, nel comune di Vallelaghi, in. L'uomo, rincorso per qualche decina di metri dal plantigrado, è riuscito a fuggire.