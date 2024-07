Tour de France 2024 Jonas Vingegaard | Questa non è stata la mia giornata migliore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)non ha attraversato una superoggi nella diciassettesima tappa delde. Il danese ha infatti sofferto in salita nel primo assaggio alpino concluso a Superdévoluy. I rivali sono andati all’attacco ed il vincitore delle ultime due Grande Boucle si è limitato a difendersi con il supporto del Team Visma Lease a Bike. Alla fine sono solamente dodici i secondi persi da Evenepoel, una manciata invece da Pogacar e sottolinea: “Oggi devo ringraziare i miei compagni di squadra”. Aggiungendo: “I ragazzi sono stati tutti bravi da inizio tappa, ma soprattutto Christophe, Wout e Tiesj. Hanno fatto un lavoro importante sulle salite finali”. In ogni caso il danese resta fiducioso: “Sento che sto ancora migliorando. Oggi forse non èla mia, ma può succedere. Sedovesse rivelarsi la miastorta, allora mi accontenterei”.