Stefano Dammicco l’ex marito Yvonne Sciò e la figlia Lei | marito sbagliato sposati di corsa in 4 mesi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un’unione di breve durata La storia d’amore e di matrimonio traDammico è stata fugace come un gatto sul tetto che scotta.modella, oggi attrice e regista, ha sposatoDammico, socio fondatore della Eagle Pictures Spa, ma subito dopo ha deciso di chiedere il divorzio. Un matrimonio lampo Il loro matrimonio può essere descritto come un matrimonio lampo, segnato dal rapido arrivo della loro amata, Isabella Beatrice. Nonostante la breve durata, la loro unione portò nella loro vita un amato bambino. Riflessioni su una decisione affrettataha condiviso candidamente il suo pensiero con Vanity Fair, dicendo: “Era il, sposato in fretta e furia in quattro, spinto dall’orologio biologico e dalla voglia di costruire una famiglia”.