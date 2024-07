Sottotetti abitabili meno vincoli per vetrate e cambi di destinazione d’uso più semplici | le novità del ‘Salva casa’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 luglio 2024 – L’obiettivo è quello di sanare le piccole irregolarità e, quindi, favorire la compravendita degli immobili. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini è convinto che, con il pacchetto “salva-casa”, potranno essere messe sul mercato “milioni di abitazioni”. Ma ecco le principalidel decreto che, dopo il passaggio in Commissione, è approdato alla Camera.tà più facilediDaa mini-appartamenti Le tolleranze abitativeper tende, pergole eLe irregolarità del condominio non bloccano la vendita di casatà più facile Attualmente il limite minimo per ottenere la licenza dità è di 28 metri quadri per una persona e di 38 per due persone. Nel nuovo testo le due soglie calano, rispettivamente, a 20 e 28 metri quadri.