Renzi | Partita del cuore una serata di solidarietà tutti insieme

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) ROMA – “Bello giocare con altri parlamentarialla Nazionale Cantanti per ladel. L’obiettivo? Raccogliere fondi con il 45585 per aiutare gli ospedali pediatrici. Unanel nome della. È il magico potere del pallone”. E’ quanto scrive Matteo(foto) sul suo profilo Instagram postando un’immagine dellanella quale sta abbracciando la leader del Pd Elly Schlein. La manifestazione benefica, che si è svolta ieri all’Aquila, andrà in onda questa sera su Raiuno. L'articolo: “delunadi” L'Opinionista.