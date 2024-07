Piazza Cavour strisce fantasma Anziana investita da un bus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024)da un autobus in, paura per un’. La vicenda è accaduta ieri mattina, attorno alle 9.30, quando un mezzo della Conerobus, proveniente da via Tre Cantori, ha urtato l’86enne mentre era in procinto di attraversare. La signora, che – secondo indiscrezioni – aveva appena subìto un intervento alla bocca e aveva del ghiaccio sulla guancia, è caduta rovinosamente a terra. Il conducente del bus, avvertito l’urto, ha inchiodato. L’impatto è avvenuto trae via Calatafimi, a due passi dai portici, davanti alla gelateria. In tanti hanno visto la scena e sono accorsi per capire l’accaduto, ma in pochi hanno soccorso la donna, che è rimasta vigile e cosciente per tutto il tempo di attesa dell’ambulanza. L’autista, che procedeva a velocità ridotta, è sceso dal mezzo e qualcuno ha avvertito il Numero unico di emergenza territoriale 112.