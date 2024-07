Pallanuoto Chiara Tabani | Nel 2021 eravamo in mille pezzi poi siamo rinate Alle Olimpiadi per accendere i fari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è una delle due atlete del Setterosa ad aver già partecipato ai Giochi, avendo conquistato la medaglia d’argentodi Rio 2016: l’azzurra, con la squadra del CT Carlo Silipo, a Parigi 2024 dovrà superare un girone che potrebbe diventare complicato. Nella fase ad eliminazione diretta, però, il Setterosa, poi, potrà provare a far saltare il banco, per entrare in zona medaglie e tornare sul podio olimpico dopo la finale giocata e persa contro gli Stati Uniti otto anni fa, quandofaceva già parte del gruppo azzurro. Cosa significa per te tornare8 anni dopo l’argento di Rio 2016? “È un emozione diversa ed unica, perché comunque è un’Olimpiade a sé. Sicuramente sarà piena di sorprese e la vivrò con un atteggiamento diverso rispetto a quando avevo 21 anni“.