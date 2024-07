Omicidio Primavalle c’è la sentenza | il responsabile condannato a 20 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Delitto di Michelle Causo: il tribunale per i Minori di Roma haa 20di carcere il giovane di origini cingalesi, all’epoca dei fatti 17enne, che il 28 giugno del 2023 ha ucciso a Roma la coetanea, abbandonando in strada il cadavere in un carrello della spesa. Leggi anche: Sparatoria a Sesto San Giov, un morto e due feriti nello scontro tra gang: quattro arrestati, tre dei killer ancora in fuga Il ragazzo che ha ucciso Michelle Causo anel 28 giugno del 2023 è statoa vent’di carcere. A dirlo sono stati i giudici del Tribunale dei Minori, dove si è svolto il procedimento a carico del ragazzo con il rito abbreviato, che gli ha permesso di usufruire di un terzo della pena. IIl giudice ha accolto le richieste della procura.