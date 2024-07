Nic Nemeth in Italia con l’NWE ad Ottobre

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Se il ritorno della NWE Live ada Napoli ha già presentato diversi nomi di atleti di livello mondiale (QUI e QUI i precedenti annunci), l’annuncio di stasera è di alto livello per lo Show “American Wrestling” del prossimo 12al PalaPartenope. Nictorna inL’Attuale AAA Mega Campeon Nicalias Dolph Ziggler, nella sua lunga e passata esperienza in WWE (2 volte WWE World HW Champion, 6 volte WWE IC Champion, 2 volte WWE US Champion e 2 volte WWE Raw Tag Team Champion), attualmente impegnato in AA, NJPW e TNA, torna ina quasi sei anni di distanza dalla sua ultima apparizione, in WWE a Roma nel Novembre 2018 per un Live show. Non soloNon solofra gli annunci degli ultimi atleti presenti allo Show di Napoli.