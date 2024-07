Morti due vigili del fuoco mentre spengono incendio a Nova Siri Matera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Tragedia sul lavoro in provincia di. Nel pomeriggio sonoduedelimpegnati nello spegnimento di un vasto rogo. Le fiamme, divampate in contrada Cozzuolo, nel comune di, hanno avvolto la fitta vegetazione. La dinamica dell'evento è ancora da accertare, come fanno sapere gli stessidel. Di certo le temperature africane di questi giorni hanno innescato diversi roghi e reso più complesse le operazioni di spegnimento. Almeno tre gli incendi di vaste proporzioni divampati oggi: intorno alle 14 un vastoè divampato in zona Casal Lumbroso a Roma. Coinvolti dalle fiamme due capannoni ed evacuate in via precauzionale diverse abitazioni a causa del fumo denso che ha interessato l'intera area. L'intervento da parte dei pompieri è ancora in corso.