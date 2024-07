Miseria o nobiltà? La fenomenologia del picnic

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un tramezzino non ha lo stesso sapore se mangiato al mare o in montagna. E un’insalata di riso cambia gusto a seconda del panorama che si osserva mentre la si assapora. Sarà questo il motivo per cui gli amanti deisono sempre più numerosi? O forse perché il pranzo all’aperto può essere l’occasione giusta per una gita a basso costo, una fuga dalla città o un ritrovo tra amici. Ilha una tradizione antichissima e una storia che lo ha portato a trasformarsi da lusso riservato a pochi a esperienza accessibile praticamente a tutti. Una storia che parla di aristocrazia, arte e progresso tecnologico. I tempi antichi Fu il Medioevo inglese che vide nascere i primi pranzi all’aperto. In particolare, furono gli aristocratici a dare impulso a questa tradizione.