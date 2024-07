Marina La Rosa concorrente de La Talpa

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il primove l’abbiamo annunciato (Nicola Ventola). Per par condicio, tuttavia, non possiamo tralasciare la primadonna de La4: possiamo svelarvi in anteprima che a prender parte alla rinnovata edizione del reality che fu di Italia 1 ci saràLa. I precedenti diLanei realitydella prima edizione del Grande Fratello,Laha visto sfumare nel corso degli anni la grandissima popolarità conquistata nel 2000. Refrattaria alla partecipazione ad altri reality, ha comunque preso parte a Reality Circus nel 2006 e all’Isola dei Famosi 14 nel 2019. Prende parte attualmente ad alcuni programmi come opinionista tra i quali La Vita in Diretta. Tra le esperienze professionali diLa, c’è una piccola partecipazione a Beautiful nel 2002.