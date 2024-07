Lecco uomo finisce su una cancellata cadendo dal tetto | morto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un, le cui generalità non sono state diffuse, èdopo essere precipitato dalsu un cancello sottostante, da un'altezza stimata di circa 6/8 metri. È successo a Brivio, in provincia di. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.30 in via Campanile. Al momento non è noto se si sia trattato di un infortunio domestico o lavorativo. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un'auto infermieristica e un'ambulanza, e sono presenti sia vigili del fuoco che carabinieri.