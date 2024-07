La Rsa chiude | odissea per 24 ospiti Parte la caccia al posto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Monte San Savino (Arezzo), 17 luglio 2024 – Inizia l’per i 24 anziani che eranoalla casa di riposo La Fattoria al Monte. I nonni che hanno una famiglia verranno ricollocati nella propria casa mentre gli altri verranno seguiti dai servizi sociali dei loro comuni di residenza. Tra di loro, 16 non sarebbero autosufficienti. Nessuno degli anziani dell’ospizio abusivo di Monte San Savino viveva nella città del Sansovino: la metà di loro proveniva da Arezzo mentre tanti altri arrivavano dai comuni limitrofi, sia della Valdichiana senese che aretina (vuoi da Torrita che da Rapolano che da Civitella o Foiano della Chiana) ma anche da altri luoghi della Toscana. Per coloro che non hanno una famiglia che possa farsene carico la meta di destinazione è ancora in bilico.