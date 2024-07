Kamada si sfoga contro la Lazio | Mi massacravano dandomi del mediocre ogni errore era colpa mia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Daichfu acquistato lo scorso anno a parametro zero dallacon un contratto annuale e un’opzione di rinnovo triennale. Ma visto che il giocatore si era trovato bene solo con Tudor e le incertezze della società a tenere il tecnico, ha deciso di optare per il trasferimento in Inghilterra, al Crystal Palace. Il duro sfogo dila: «Midel» Il centrocampista giapponese ha parlato sul suo canale YouTube della sua stagione in Italia nel club biancoceleste: «Non giocavo nella posizione giusta. Ho segnato a Napoli ma non è bastato, le aspettative erano altissime, ma siccome le cose non andavano bene la gente rumoreggiava a. Per loro eramia. Mi davano del. Ho giocato sotto la media, è vero, ma la stampa ci massacrava.