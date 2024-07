Inter ultimo colpo di mercato possibile! Ma a una condizione – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Con l’arrivo imminente di Juan David Cabal dal Verona, l’sembra destinata a chiudere il proprioin entrata. Tuttavia, secondo Sportmediaset l’ultima sorpresa potrebbe arrivare proprio negli ultimi giorni die riguarda l’attacco. DOPPIONI – Al momento, l’in attacco può contare su Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Tuttavia, sia Taremi che Arnautovic condividono caratteristiche simili, lasciando uno spazio per un profilo diverso che possa portare variabilità tattica e imprevedibilità all’attacco nerazzurro. Se dovesse arrivare un’offertaessante per Marko Arnautovic, l’potrebbe considerare la sua cessione e puntare su una sorpresa dell’minuto come Albert Gudmundsson.