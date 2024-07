Intanto ancora nessuna conferma su una stagione ulteriore della serie ferma al 2021

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Stasera su Rai 2 alle 21.20 va in onda un’altra replica di L’Ispettore Coliandro, interpretato da Giampaolo Morelli. L’episodio s’intitola Il tesoro nascosto – e come gli altri8 è uscito nel. La– firmata dai Manetti Bros – è tratta dallaomonima di romanzi di successo di Carlo Lucarelli. In questa terza puntata, l’investigatore rubacuori Morelli – attore feticcio del duo registico visto in Song ‘e Napule e Ammore e malavita – è alle prese con un giallo legato a un quadro.