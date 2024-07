Incidente Tiburtina tamponamento a catena | morto uno scooterista di 54 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un tragicoè avvenuto nei pressi del Raccordo Anulare, causando la morte di un uomo di 54e ferite non gravi alla sua compagna di 50. L’, che ha coinvolto tre auto e uno scooter, è avvenuto mercoledì pomeriggio alle 15, all’altezza del civico 1210 di via.Leggi anche: Salento, 15enne afferrata e trascinata in mare: voleva violentarla La dinamica dell’Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’. Una delle ipotesi è che l’eccessiva velocità e una possibile distrazione, come l’uso del telefono cellulare da parte di uno dei conducenti, abbiano causato il. Tutti i conducenti coinvolti sono stati trasportati al pronto soccorso del Policlinico Umberto I per essere sottoposti ai test di rito. Anche la donna ferita è stata ricoverata nello stesso ospedale, in codice giallo.