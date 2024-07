Il segreto nazista degli 007

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’intelligence della Germania uscita dalla Guerra mondiale era ancora pesantemente legata al Terzo Reich. E gli Alleati lo sapevano. Un saggista italiano ne ha ricostruito la storia. Nulla di strano che sui servizi segreti circolino perlopiù poche notizie e spesso contraddittorie e inattendibili. Eppure, la polemica che infuria da alcuni mesi in Germania è di quelle da mettere in imbarazzo qualsiasi governo: documenti fino al 2010 secretati che dimostrano le pesanti infiltrazioni delle ex-SS nell’agenzia di sicurezza della Repubblica federale tedesca all’indomani della Seconda guerra mondiale. Una bomba per l’immagine. A raccontare questa clamorosa scoperta è Gianluca Falanga, storico dei totalitarismi del Novecento che da vent’anni vive e lavora a Berlino.