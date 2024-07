I miei uomini?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Esiste un amore esterno che afferma o nega e uno interno che fa domande, attende risposte. Quello di Belle Gunness è sicuramente un amore di tipo due. Ma, domande per domande: chi è Belle? La più sanguinaria serial killer donna d’America, nascosta in un’identità acquisita sposando un suo connazionale, Peder Gunness, morto in circostanze misteriose, nel 1859 nasce come Brynhild Paulsdatter Størseth, poi mandata da un’umile famiglia norvegese come domestica in una fattoria a Stjørdal, e infine alla ricerca di fortuna nella land of opportunity di inizio Novecento. Victoria Kielland, investiga la vita di Brynhild Størset partendo un passo prima della furia omicida compulsiva che l’ha resa, prima di scomparire senza essere mai smascherata, la giustiziera di quaranta vittime.