Frignano consiglio comunale nel caos | la minoranza abbandona l’Aula

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldi ieri, convocato per l’approvazione di importanti documenti finanziari (rendiconto 2022 e 2023, bilanci di previsione 2023/2025 e 2024/2026), è stato segnato da gravi irregolarità procedurali e dalla mancanza di trasparenza da parte dell’Amministrazione Santarpia, impedendo di fatto alladi partecipare al voto in modo informato e consapevole. I consiglieri diMastroianni, Simonelli, Natale e Alidorante hanno sollevato serie preoccupazioni riguardo alla difformità dei pareri del revisore dei conti, obbligatori per legge. Tali pareri, inizialmente carenti della necessaria dicitura di approvazione, sono stati “aggiornati” solo poche ore prima del, sollevando dubbi sulla legittimità del procedimento e rendendo impossibile un’adeguata analisi della documentazione.