Flintlock | The Siege of Dawn la recensione | zero frustrazioni o quasi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Titolo annunciato un paio di anni fa e dagli stessi di autori di Ashen, RPG action fantasy cooperativo.Theofriprende elementi non solo di gameplay ma anche di stile e crea qualcosa di nuovo. Il nuovo titolo di A44 Games è sicuramente un salto in avanti, anche economicamente, rispetto al loro precedente lavoro e dimostra di avere dei design capaci. Saprà farsi spazio nel mercato videoludico?theofvuole abbracciare una grossa fetta di pubblico lasciando un’apertura ai giocatori più hardcore per le sue meccaniche soulslite. Prima di iniziare vi invitiamo a leggere la nostra anteprima dove avevamo avuto un’idea “marginale” delle sue capacità. Molti hanno avuto accesso alla demo e potuto provare le prime due ore di gioco approfondendo anche alcuni aspetti meno chiari del gioco prodotto da Kepler Interactive.