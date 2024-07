Eccellenza Tolentino può contare su uno staff di valore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) "C’è voglia di tornare a divertirci facendo calcio, abbiamo messo insieme unotecnico e sanitario che ci dà ampie garanzie a livello umano e sul piano professionale. Pertanto, sono convinto che insieme porteranno armonia ed entusiasmo. Le partite, infatti, prima ancora che in campo, si vincono fuori quando si riesce a trasformare un gruppo di ragazzi in una squadra vera e coesa". Sono le parole con cui il presidente Marco Romagnoli ha accompagnato la presentazione del nuovodelper il campionato di. L’allenatore Paolo Passarini avrà al fianco Paolo Corradini come vice, Stefano Sileoni come collaboratore tecnico, Mauro Marsili in qualità di preparatore dei portieri.