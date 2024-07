Deadpool & Wolverine | per Kevin Feige è il film vietato ai minori più sano che chiunque possa mai vedere

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 17 luglio 2024): perè “ilaipiùchemai” Mentre i Marvel Studios hanno esplorato i contenuti TV-MA su Disney+ con Werewolf by Night ed Echo, perderanno finalmente la loro identità PG-13 a misura di bambino nei cinema con l’uscita di. IlR-Rated sarà altrettanto scandaloso quanto2. Tuttavia, secondo il presidente dei Marvel Studios, questa storia non sarà necessariamente il tipico blockbuster R-Rated. “Penso che siamo stati innovativi in ??passato, ma la cosa che preferisco è che abbracciamo tutti i tipi di generi e toni”, dice a Deadline.