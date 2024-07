Deadpool e Wolverine | I fan Marvel perdono la testa per il riferimento a Spider-Man

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Mancano pochi giorni all’uscita di, il blockbuster interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman, l’unico film deiStudios in uscita nel 2024. Per questo motivo, la macchina del marketingsta dedicando al film molta attenzione, con nuove clip e teaser per il film rilasciati ogni giorno che passa. Martedì, un nuovo trailer di un minuto ha rivelato un’immagine di Ladye del resto delcorp. Il teaser include anche un momento in cui(Reynolds) e(Jackman) stanno guidando e si vede il primo usare l’iconico movimento della mano di-Man “THWIP!”, il che suggerisce che i due si faranno notare dall’amichevole-Man di quartiere.