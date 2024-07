Chiellini dice addio al Los Angeles FC | la richiesta dei tifosi della Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Giorgioha ufficializzato il suoal LosFC, club in cui, dopo il ritiro lo scorso 12mbre dal calcio giocato, ha ricoperto il ruolo di Player Development Coach. L’annuncio da parte dell’ex difensoreè arrivato tramite i suoi profili social, a cui ha affidato il suo pensiero che ha scatenato la reazione deijuventini che auspicano un suo ritorno in bianconero nei quadri dirigenziali. La lettera di“Non è facile trovare le parole giuste per esprimere i miei sentimenti oggi. Un mix di emozioni mi riempie il cuore, ma ci tengo davvero a ringraziare tutta la famiglia LAFC. Avete accolto e aiutato me e la mia famiglia fin dal primo giorno, facilitando il nostro trasloco. Sono stato profondamente coinvolto nel club e ho amato ogni singolo momento degli ultimi due anni.