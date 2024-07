Cabal domani le visite con la Juventus | il retroscena dell’Inter ? Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024)farà lemediche con la. Il difensore colombiano andrà a Torino dopo un blitz per superare l’Inter. ULTIME – Laprende, che fino a poche ore fa era stato obiettivola difesa. Come riferisce Gianluca Di Marzio, in collegamento su Calciomercato – l’Originale su Sky Sport, ha rivelato qualchesull’operazione. I nerazzurri, infatti, si erano fermati a otto milioni di euro rimanendo poi in stand-by. In questo silenzio, si è inserita lacon Cristiano Giuntoli, che offrendo dieci milioni di euro più di due di bonus, ha convinto il Verona.