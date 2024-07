Antitrust aperta istruttoria su Armani e Dior per presunte pratiche commerciali scorrette

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’ha avviato un’indagine nei confronti di alcune società dei gruppiperillecite nella promozione e vendita di abbigliamento e accessori, in violazione del Codice del Consumo. Secondo l’Autorità, in alcuni casi, queste società avrebbero utilizzato fornitori che impiegano lavoratori con salari inadeguati, orari di lavoro oltre i limiti legali e condizioni sanitarie e di sicurezza insufficienti, contraddicendo i dichiarati livelli di eccellenza della produzione. Cosa dice l’Dopo l’indagine della Procura di Milano, l’ha avviato un’nei confronti di alcune società del Gruppoe del Gruppoper presunti illeciti nella promozione e vendita di abbigliamento e accessori, in violazione del Codice del consumo.