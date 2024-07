Trovata arenata la balena più rara del mondo Non è mai stata visto un esemplare vivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 2024 – In Nuova Zelanda èlapiùal, così eccezionale che non è maiavviviva. Il mesoplodonte, odai denti a spatola, è per questo una specie di cui si conosce pochissimo. L’, lungo circa 5 metri, è stato recuperato sulla spiaggia di Taiati Mouth il 4 luglio, ma il Dipartimento di Conservazione (DOC) della Nuova Zelanda ha confermato solo oggi la sua appartenenza alla specie quasi sconosciuta. La sua identità èdeterminata in base al colore del corpo e alla forma del cranio, del becco e dei denti. Secondo il responsabile delle operazioni del DOC, Gabe Davies, si tratta di una scoperta scientifica estremamente significativa: “I mesoplodonti sono una delle specie di grandi mammiferi meno conosciute dell’era moderna.