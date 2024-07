Torna Sausage Party con Cibopolis | surreale scorretto volgare ed eccentrico

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 16 luglio 2024)ed. Questo è, serie animata in otto episodi da circa mezz’ora ciascuno, disponibile su Amazon Prime Video e sequel del (quasi) omonimo film del 2016. Siamo in un mondo post apocalittico dove i cibi hanno preso il sopravvento sugli umani e li hanno sterminati. Ora tocca quindi a loro governare una nuova civiltà – se così si può dire – ma ben presto le calamità naturali e i dissapori scombinano gli equilibri. L’utopia culinaria naufraga quasi subito e i protagonisti – Frank, Barry (un hot dog un po’ deformato), la sua fidanzata Brenda (panino per hot dog) e Sammy (bagel) – si ritrovano immersi in un mondo dominato dagli egoismi e i difetti tutti umani che lo abitavano precedentemente.