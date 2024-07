Terminator Zero con un trailer memorabile si preannuncia tanto bello quanto terrificante

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Fin dalle prime immagini del suosembra voler sovvertire i pronostici. “Non è quello che pensi”, dice infatti una cyborg dall’aspetto femminile, tornata indietro nel tempo, mentre si vedono sullo schermo una serie di vittime (di un nuovo prototipo?), ma anche bombe atomiche e altri cyborg assassini in catena di montaggioper star tranquilli.Le paure dell’atomica e dell’intelligenza artificiale, assolutamente contemporanee e messe elegantemente in scena, consegnano senz’altro questo prodotto al sottogenere blasonato della fantascienza sociale. Una qualità palpabile al primo sguardo Lo stile e la fotografia di questo anime ricordano da vicino Ghost in the Shell. E non è un caso, perché entrambe le serie si devono innanzitutto alla Production I.G.