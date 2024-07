Superbike | Nicolò Bulega un secondo posto positivo a Donington

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Toprak Razgatlioglu di BMW sembra essere imprendibile in queste ultime uscite della, ma l’avversario più ostico da piegare per il turco non è il campione del mondo in carica (Alvaro Bautista), bensì l’ambizioso rookieche condivide con lo spagnolo il box di Ducati. Il round diè stato, alla fine, certamenteper l’italiano che ha conquistato l’unico piazzamento possibile, il, dietro all’indiavolato anatolico., le parole del ducatista: “Gara 2? Podio complesso” (Credit foto – pagina Facebook ufficiale del pilota di Aruba Racing Ducati)“Sono contento perché quello di Gara2 è stato un podio difficile. Venerdì la moto non mi piaceva ed abbiamo cambiato tanto durante il fine settimana, nel tentativo di trovare una soluzione che mi permettesse di sentirmi a mio agio sulla moto.