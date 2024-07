Super assistenza agli anziani L’intelligenza artificiale in casa con i sensori CareConnect

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Domani alle 17.30 a Biassono sarà presentato il progetto ““, che vede come capofila la Cooperativa Sociale Arcoiris, l’Ambito Territoriale di Carate Brianza e Auser Monza Brianza. Il progetto, presentato alla Fondazione Cariplo, rappresenta un’innovativa iniziativa volta a migliorare l’domiciliareparzialmente autosufficienti, grazie all’adozione di tecnologie avanzate. Con il supporto di BRIDGe, una soluzione sviluppata da Lyotech SRL, il progetto mira a monitorare in modo discreto ma continuo le attività delle persone fragili e dei loro caregiver. Grazie all’utilizzo dinon invasivi installati nelle abitazioni e a sofisticati algoritmi di intelligenza, BRIDGe offre infatti un monitoraggio discreto ma continuo di ciò che accade in. Non solo.