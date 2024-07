Stop ai cellulari in classe Mammone ScuolaZoo | L’innovazione si può fare in modi diversi

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 16 luglio 2024) Durante il convegno "La scuola artificiale - Età evolutiva ed evoluzione tecnologica" a Palazzo San Macuto, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato importanti cambiamenti per il prossimo anno scolastico. Tra questi, il divieto dell'uso deia scuola, anche per scopi didattici, per gli studenti fino alle scuole medie. Questa decisione ha suscitato un vivace dibattito, al quale ha partecipato Valerio, direttore di, la più grande community online di studenti in Italia. L'articoloaiin): “si puòin” .