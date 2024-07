Stele Flaminia ‘arte’ che spiazza Nell’opera verbovisiva la gente vede soltanto i tubi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Pesaro, 16 luglio 2024 – Un ponteggio per dei lavori edili o un traliccio messo su dai contradaioli del Palio dei bracieri. Nessuno, davanti a quell’impalcatura diinnocenti con attaccati dei teli bianchi perlopiù resi illeggibili dall’azione del vento, ha pensato di trovarsi davanti ad una scultura. Per inciso, nessuno l’ha capito tra la decina di passanti intervistati ieri a Largo Madonna di Loreto dove, da venerdì scorso, al centro della rotatoria, svetta la ““, un’opera d’arte ““ di Lamberto Pignotti. Quattro su dieci del nostro campione non si era nemmeno accorto della presenza dell’impalcatura: “Troppo anonima da essere invisibile – dice una signora, la quale, per farsi una opinione, è dovuta tornare con gli occhi sulla rotatoria e capire di cosa le stavamo parlando –.