Slp Cisl Arezzo Marco Volpe è il nuovo segretario

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Micheleè ilprovinciale diSLP, il sindacato che si occupa dei lavoratori Poste. La nomina è avvenuta durante l’ultima Segreteria della Slparetina, nel corso della quale è stato effettuato il passaggio di consegne dalla segreteria uscente Martina Tanzini. La Slp, in particolare, segue tutto ciò che riguarda il settore postale, sia in ambito di recapito che in quello degli uffici postali. Nel corso degli ultimi anni Poste Italiane ha subito grandi cambiamenti da azienda pubblica a azienda leader di servizi nel settore privato. La Slpdidurante questo percorso ha seguito le problematiche di ogni lavoratore cercando sempre di intervenire per garantire al massimo il loro benessere e la loro sicurezza.