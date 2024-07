Shock in autostrada | il bus vola sull’imbocco della galleria A bordo decine di persone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 16 luglio 2024) Un pullman con 60 passeggeri a, tutti dipendentinota azienda Inditex, è rimasto coinvolto in un grave incidente oggi sull’C-32, all’altezza di Pineda del Mar (Barcellona). Il mezzo si stava dirigendo verso la fabbrica di Tardera quando, in un tratto che attraversa il tunnel tra Santa Susanna e Palafoll, è accaduto l’impensabile: l’autobus si è ribaltato, restando in posizione verticale all’ingresso. Le immagini diffuse sui social mostrano la scena impressionante, che ha lasciato senza parole chiunque le abbia viste. Nonostante l’apparente gravitàsituazione, la maggior parte dei passeggeri è riuscita a uscire dal veicolo autonomamente, mentre i restanti sono stati evacuati grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco.